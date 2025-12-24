ŞOK Marketler’de yeni dönem: Meyve-sebzede pestisit kontrol süreci bir adım ileri taşındı

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden ŞOK Marketler, taze gıda güvenliği konusunda stratejik bir hamle yaptı. Şirket, Antalya’daki tedarik platformunda kendi laboratuvarını kurarak raf öncesi pestisit analiz sürecini başlattı.

Daha önce dış laboratuvarlarda gerçekleştirilen testler, artık kurum bünyesinde ve çok daha hızlı bir şekilde yapılıyor. İlk etapta domateslerde uygulanan bu sıkı denetim modelinin, önümüzdeki süreçte diğer meyve ve sebze gruplarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

30 DAKİKADA SONUÇ ALINIYOR

Türkiye’deki akredite laboratuvarlarla eşdeğer standartlara sahip olan Antalya’daki tesiste, pestisit etken maddeleri 30 dakika gibi kısa bir sürede analiz ediliyor. Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’ne göre yapılan testlerde uygun bulunan ürünler, bekleme süresi ortadan kalktığı için tazeliğini koruyarak hızla mağazalara sevk ediliyor. Antalya'da başlayan bu uygulamanın kısa vadede ŞOK Marketler’in tüm dağıtım merkezlerine yayılması planlanıyor.

ETİKET VE KAREKOD DÖNEMİ

Analizleri tamamlanarak mağazalara gönderilen ürünlerin üzerinde “Pestisit Tespit Edilmedi” ibaresi yer alıyor. Tüketiciler, ürün paketlerindeki QR kodu okutarak pestisit analiz sonuçlarını Cepte ŞOK uygulaması üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor. Şeffaflık ilkesi gereği, online alışverişlerde de analizi yapılmış ürünlerin raporlarına erişim sağlanabiliyor.

Yeni sistem kapsamında ziraat mühendisleri, çiftçilere doğru ilaçlama, hasat zamanlaması ve kayıtlı üretim konularında sahada eğitim veriyor. Hasat sonrası yapılan analizlerde kriterlere uymayan ürünlerin alımı yapılmazken, üreticilere sunulan ayrıntılı analiz raporlarıyla tarımsal üretimin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

DEMİREL: TÜKETİCİNİN ENDİŞESİNİ GİDERMEK İSTİYORUZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, toplumdaki gıda güvenliği hassasiyetine dikkat çekerek şunları söyledi: “Gıda güvenliği konusunda toplumda ciddi bir hassasiyet var. ŞOK Marketler olarak biz de 81 ildeki 11 binden fazla mağazamızla ülkemizin en büyük gıda perakendecilerinden biri olarak bu hassasiyetin farkındayız ve sorumluluğumuzu daha da ileri taşımak istiyoruz. Artık reyonlarımızda satılan domateslerin tamamı pestisit kontrolünden geçmiş olacak. Biz zaten yıllardır dış akredite laboratuvarlarda analiz yaptırıyorduk ancak sonuçların çıkması zaman alıyordu. Bu nedenle önemli bir yatırım yaparak kendi Pestisit Laboratuvarımızı kurduk ve ürünleri anında ve yerinde kontrol edebilir duruma geldik. Domates sadece ilk adım. Kısa süre içinde diğer meyve-sebze ürünlerimizi de bu sisteme dahil edeceğiz. Türkiye’nin pestisit konusundaki endişelerini gidermek istiyoruz. Müşterilerimizin gönül rahatlığıyla meyve-sebze tüketmesi bizim en büyük mükafatımızdır.”

Detayları içeren video habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://we.tl/t-S6BKxMjgYc

