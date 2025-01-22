Solskjaer, galibiyetle başladı: Beşiktaş Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti ve play-off şansını artırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Solskjaer, galibiyetle başladı: Beşiktaş Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Athletic Bilbao’yu 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, Avrupa'daki puanını 9’a yükseltirken, play-off aşamasına yükselme şansını artırdı.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'taki ilk maçında etkili bir performans sergileyerek takımı galibiyete taşıdı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’nda taraftarlarının desteğiyle İspanyol rakibini 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Solskjaer, maç sonrasında taraftarlarının çağrısına kayıtsız kalmayarak onlara yumruk şovu yaptı ve oyuncularını alkışlattı.

RASHICA, MAÇIN YILDIZI

Milot Rashica, Beşiktaş’ın galibiyetinde önemli bir rol oynadı. 17. dakikada şık bir golle takımını öne geçiren Rashica, 60. dakikada attığı golle Beşiktaş’ı 2-1 öne taşıdı. Ayrıca, 78. dakikada Rafa Silva’nın golüne asist yaptı. Rashica, bu sezonki ilk kez üst üste iki gol attığı maçta büyük bir katkı sağladı.

Rafa Silva ise, hem attığı golle hem de verdiği paslarla maça damgasını vurdu. 51. dakikada Rashica'ya verdiği pasla önemli bir pozisyona girmesini sağlayan Portekizli oyuncu, 60. dakikada yine Rashica'ya asist yaptı ve 78. dakikada kendisi de gol attı.

JOAO MARIO, PENALTIDAN İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş’ta son zamanlarda performansı tartışılan Joao Mario, Athletic Bilbao maçında penaltıdan ilk golünü kaydetti. Semih Kılıçsoy'un ceza sahasında düşürülmesinin ardından verilen penaltıyı düzgün bir vuruşla gole çeviren Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ın 4-1’lik galibiyetinin son golünü attı.

Beşiktaş, bu sezon ikinci kez bir maçta 4 golle galip geldi. Daha önce Antalyaspor’a karşı da 4-0’lık galibiyet almış olan siyah-beyazlılar, Avrupa'da Athletic Bilbao karşısında da farklı galip geldi.

Athletic Bilbao'da 61. dakikada oyuna giren Ruiz de Galarreta ise, 6 dakika sonra sakatlanarak oyunu terk etti. Galarreta, 67. dakikada yerini Mikel Vesga'ya bıraktı.

SERDAR ADALI BAŞKANLIĞINDA MAĞLUBİYET YOK

Beşiktaş, Serdal Adalı'nın başkanlık görevine başlamasının ardından oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı. Adalı’nın başkanlığındaki Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve Reeder Samsunspor ile berabere kalırken, Sipay Bodrum FK’yi 2-1 ve Avrupa'da Athletic Bilbao’yu 4-1 yenecek şekilde başarılı bir performans sergiledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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