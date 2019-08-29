Yeni sezona iyi bir giriş yapan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalabilmek için evinde AEK ile oynayacak. Kritik maç öncesi tüm ibreler temsilcimizden yana. Peki Trabzonspor AEK maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Canlı yayın bilgileri var mı?

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için playoff turunda Yunanistan’ın AEK ekibi ile mücadele eden Trabzonspor, ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği rakibini evinde ağırlayacak.



Peki Trabzonspor AEK maçı saat kaçta, Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor AEK maçı Canlı yayın bilgileri var mı?



Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. TSİ 20.30’da başlayacak mücadele TRT 1’den naklen yayınlanacak.



Rövanş maçına büyük bir avantajla çıkacak temsilcimiz Trabzonspor, maçı kazanması, müsabakanın berabere bitmesi ya da maçı tek farkla kaybetmesi halinde turu geçecek ve UEFA Avrupa Ligi’nde adını gruplara yazdıracak. Müsabaka, AEK’nın 3-1’lik üstünlüğü ile biterse 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.



AEK, maçı 4-2 ya da 5-3 gibi skorlarla ya da üç farklı kazanması durumunda ise turu geçen taraf olacak.



AVRUPA’DA 129. MAÇ



Karadeniz ekibi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 128 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor rakip fileleri 169 kez havalandırırken, kalesinde de 170 gol gördü. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa macerasında; Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 80, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.



TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ



Oynadığı etkili futbolla taraftarına keyif veren bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki çalışmalarını tamamladı.



Avrupa ve ligde çıktığı 5 maçta da yenilgi yüzü görmeyen ve son olarak evinde Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibinde moraller yüksek. Ünal Karaman, oyuncularının ortaya koyduğu oyundan memnun olmakla birlikte, futbolcularının maça büyük bir ciddiyetle çıkmasını istiyor. Karaman, görev verdiği isimlerden yine büyük özveri ve iyi mücadele bekleyecek. Trabzonspor’un maça; Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth 11’i ile çıkması bekleniyor.



TRİBÜNLER DOLACAK



Bordo-mavili kulübün yeniden yapılanmasında yönetimin ve teknik heyetin arkasında duran, iç sahadaki Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor maçında sahadaki 11’e büyük destek veren Trabzonspor taraftarı, AEK’ya karşı da tribünleri dolduracak.



Önceki gün satışa çıkan ve fiyatları 100 lira ile 850 lira arasında değişen biletlere büyük ilgi gösteren bordo-mavililer, 41 bin 461 kişi kapasiteli Medical Park Stadı’nda yaklaşık 40 bin kişi ile takımlarına destek olacak.