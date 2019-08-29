Geçen yaz, iki forvet transferi yapmayı hedeflerken transfer dönemi sonu itibarıyla forvetsiz kalan ve Şampiyonlar Ligi’nde golcü sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılar, sezonun bu bölümünde bir kez daha aynı senaryo ile karşı karşıya kalabilir. Yaklaşık iki ay önce gündeme gelen, uzun süredir de Türk futbol kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi olan Radamel Falcao transferinin akıbeti, belirsizliğini koruyor

TARAFTAR İSYANDA



Senegalli forvet Mbaye Diagne’nin iyi bir bonservis bedeliyle gönderilip yerine



YÖNETİMİN HATALARI



Bu yaz kadroya katılan Jean Michael Seri ve Steven Nzonzi’nin transfer harekatını oldukça gizli bir şekilde yürütüp, herhangi bir dedikoduya yer vermeden her iki isimle de sözleşme imzalamayı başaran Mustafa Cengiz yönetimi; Radamel Falcao konusunda ise aynı beceriyi gösteremedi.



Falcao isminin basına yansımasından sonra taraftarı beklentiye sokacak açıklamalarda bulunan ikinci başkan Abdürrahim Albayrak; önce Kolombiyalı golcü ile fotoğraf çektirmiş, ardından ise “Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz. İkinci başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Oyuncu alım ve satımlarında artık daha çok görüşeceğiz. Buraya gelecekler ve dostluk yemeği yiyeceğiz. Falcao transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun” ifadelerini kullanmıştı. Albayrak’ın, Falcao’nun sosya medya hesabındaki fotoğrafları beğenmesi de Galatasaray taraftarında beklentileri yükseltmişti. Tüm bu gelişmeler, Galatasaray taraftarı için Falcao transferini olmazsa olmaz durumuna getirdi. Golcü oyuncunun transferine dair iddialar, sezon başlangıcının dahi önüne geçti ve Galatasaray ilk iki maçta sadece bir puan toplayabildi.



BİTİME 5 GÜN KALDI



Bir yandan 2019-2020 sezonu kadrosuna son halini vermekle uğraşan yönetim ve teknik ekip, diğer yandan da Finansal Fair Play kuralları dolayısıyla alınan ve satılan oyuncu maliyetleri konusunda denge kurmaya çalışıyor. UEFA’nın olası yaptırımları ile karşılaşmamak için harcamalarına dikkat eden Galatasaray, transfer döneminin kapanacağı 2 Eylül tarihine kadar kadrosundaki gedikleri kapamak durumunda. Gazetemizin baskıya girdiği dakikalarda ise tüm Türkiye’nin konuştuğu Radamel Falcao transferinde resmi imzalar henüz atılabilmiş değil.



ulusal.com.tr Senegalli forvet Mbaye Diagne’nin iyi bir bonservis bedeliyle gönderilip yerine Radamel Falcao ’nun gelmesini isteyen Galatasaray taraftarı, 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde bonservisine 10 milyon avro ödenen Diagne’nin henüz elden çıkarılamaması dolayısıyla mutsuz. Falcao transferindeki kaosun bir türlü sona ermemesi ve transfer uzadıkça dedikoduların artması da taraftarı huzursuz eden bir diğer gelişme. Sosyal medyadan tepkilerini etket çalışmalarıyla dile getiren sarı-kırmızılılar, yöneticilerin yanlışlarına dikkat çekiyor.Bu yaz kadroya katılan Jean Michael Seri ve Steven Nzonzi’nin transfer harekatını oldukça gizli bir şekilde yürütüp, herhangi bir dedikoduya yer vermeden her iki isimle de sözleşme imzalamayı başaran Mustafa Cengiz yönetimi; Radamel Falcao konusunda ise aynı beceriyi gösteremedi.Falcao isminin basına yansımasından sonra taraftarı beklentiye sokacak açıklamalarda bulunan ikinci başkan Abdürrahim Albayrak; önce Kolombiyalı golcü ile fotoğraf çektirmiş, ardından ise “Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz. İkinci başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Oyuncu alım ve satımlarında artık daha çok görüşeceğiz. Buraya gelecekler ve dostluk yemeği yiyeceğiz. Falcao transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun” ifadelerini kullanmıştı. Albayrak’ın, Falcao’nun sosya medya hesabındaki fotoğrafları beğenmesi de Galatasaray taraftarında beklentileri yükseltmişti. Tüm bu gelişmeler, Galatasaray taraftarı için Falcao transferini olmazsa olmaz durumuna getirdi. Golcü oyuncunun transferine dair iddialar, sezon başlangıcının dahi önüne geçti ve Galatasaray ilk iki maçta sadece bir puan toplayabildi.Bir yandan 2019-2020 sezonu kadrosuna son halini vermekle uğraşan yönetim ve teknik ekip, diğer yandan da Finansal Fair Play kuralları dolayısıyla alınan ve satılan oyuncu maliyetleri konusunda denge kurmaya çalışıyor. UEFA’nın olası yaptırımları ile karşılaşmamak için harcamalarına dikkat eden Galatasaray, transfer döneminin kapanacağı 2 Eylül tarihine kadar kadrosundaki gedikleri kapamak durumunda. Gazetemizin baskıya girdiği dakikalarda ise tüm Türkiye’nin konuştuğu Radamel Falcao transferinde resmi imzalar henüz atılabilmiş değil.