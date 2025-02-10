Son dakika... Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile oynanan ve Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle tatil edilen maçın ardından kulüpte sular durulmuyor. Bu gelişmelerin ardından Başkan Bedirhan Durak, yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Durak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ekim ayından bu yana yürüttüğü başkanlık görevini kulübün menfaatleri için büyük fedakârlıklarla sürdürdüğünü ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bu görevi daha fazla devam ettiremeyeceğini belirtti.

"SAĞLIĞIM VE SEVDİKLERİM İÇİN GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"

İstifa açıklamasında Adana Demirspor taraftarlarına seslenen Durak, şunları söyledi:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim.

Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim.

Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm."