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Son dakika... AKP'den Hıncal Uluç hakkında sert sözler

AKP MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ve kulüp hakkında sözleri nedeniyle spor yorumcusu Hıncal Uluç hakkında sert ifadeler kullandı. Tüfenkci, "Eleştiri herkesin doğal hakkıdır. Ancak hareket etmek ve iftira atmak kimsenin hakkı da haddi de değildir." dedi

Son dakika... AKP'den Hıncal Uluç hakkında sert sözler

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, dün televizyon programında Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ve kulüp hakkında konuşmuştu.

Uluç'un ifadelerine AKP'den sert açıklama geldi.

AKP MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Hıncal Uluç hakkında sert ifadeler kullandı.

Tüfenkci'nin açıklaması şöyle:

"Dün A Spor'da yayınlanan programın yorumcularından Hıncal Uluç'u Yeni Malatyaspor'umuza ve takım kaptanı Adem Büyük'e karşı söylediği çirkin sözlerden dolayı kınıyorum. 

Eleştiri herkesin doğal hakkıdır. 

Ancak hareket etmek ve iftira atmak kimsenin hakkı da haddi de değildir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #Hıncal Uluç #malatyaspor #adem büyük #bülent tüfenkci
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