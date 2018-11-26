Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst istifadan vazgeçtiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde tüm görevlerinden istifa ettiğini duyuran Ali Dürüst, bugün yaptığı açıklamada "duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım" diyerek TFF'deki görevlerini sürdürme kararı aldığını açıkladı.

Dürüst yaptığı açıklamada, "TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" dedi.



Ali Dürüst'ün açıklaması şöyle:



"Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım.



Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır.



Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ın en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."