Beşiktaş yardımcı antrenörü İlhan Mansız, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı

Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.



Beşiktaş'ta sezon başında yardımcı antrenörlüğe getirilen İlhan Mansız dönemi sona erdi.



Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından İlhan Mansız ile yollar ayrıldı.



Haber 1903'ün haberine göre; İlhan Mansız'ın belindeki rahatsızlıktan dolayı, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği öğrenildi.