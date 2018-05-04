Son dakika haberi... Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçında sahaya çıkmayan Beşiktaş, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi...



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Hukuk Müşavirliği'nce 04.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



YAPTIRIM NE OLACAK?



Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:



"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."