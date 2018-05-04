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Son dakika: Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi... Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçında sahaya çıkmayan Beşiktaş, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Son dakika: Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi...

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 04.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

YAPTIRIM NE OLACAK?

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Etiketler; #beşiktaş #fenerbahçe #türkiye kupası
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