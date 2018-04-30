Beşiktaş'tan yapılanaçıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır." denildi.
Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden yayınlanan bildiride şöyle denildi:
Kamuoyuna Açıklama
Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
Saygılarımızla
ulusal.com.tr
Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fikret Orman'ı aradığı yönündeki iddiasını yalanladı
Beşiktaş'tan yapılanaçıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır." denildi.