Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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