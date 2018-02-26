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Son Dakika: Fenerbahçe'den Çarşı hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın Aykut Kocaman hakkında yaptığı paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika: Fenerbahçe'den Çarşı hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın Aykut Kocaman hakkında yaptığı paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fenerbahçe
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