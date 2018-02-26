Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın Aykut Kocaman hakkında yaptığı paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın Aykut Kocaman hakkında yaptığı paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.





Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.



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