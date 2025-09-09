Son dakika: Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile anlaştı!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin, ilk etapta İsmail Kartal ile anlaşmaya sıcak bakmasına rağmen kararını değiştirerek Domenico Tedesco ile masaya oturduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Kulübün KAP’a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı:

“Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Domenico Tedesco ile anlaşmaya varılmıştır.”

Sportif direktör Devin Özek, transfer dönemini değerlendirirken, “Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco ile yapılan görüşmeleri hızlandırdı. Goal.com'a göre, İtalyan asıllı Alman teknik adamın, “Ben ilk yıl bu takımı şampiyon yaparım” diyerek sarı-lacivertli yönetime güvence verdiği öğrenildi.

TEDESCO KİMDİR?

39 yaşındaki Domenico Tedesco, hücum futbolunu benimseyen ve özellikle 4-2-3-1 sistemini tercih eden bir teknik adam olarak tanınıyor.

Erzgebirge Aue ile kariyerine başlayan Tedesco, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Schalke 04 tarihinin en genç teknik direktörü oldu ve takımıyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finali gördü.

Spartak Moskova’nın en genç hocası olarak görev yaptı.

RB Leipzig’de ise takımı küme hattından alıp sezonu DFB-Pokal şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi biletiyle tamamladı.

Ardından Belçika Milli Takımı’nın en genç teknik direktörü oldu ve 16 ay boyunca mağlubiyet yüzü görmedi. EURO 2024’te takımını namağlup gruptan çıkardı.

Belçika ile maç başına 2,75 gol ortalaması yakalayan Tedesco, hızlı sonuç almasıyla öne çıkan bir isim olarak dikkat çekiyor.

GÖKHAN GÖNÜL DE EKİBE KATILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Tedesco’nun ekibine Türk yardımcı antrenör olarak Gökhan Gönül’ü dahil etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli takımın efsane futbolcusu, uzun yıllar formasını giydiği kulübe bu kez teknik ekibin bir parçası olarak dönebilir.