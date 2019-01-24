Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kaybederek kupaya veda etti. Ümraniyespor ise adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, tarihinde 8. kez bir alt lig ekibine karşı turu yitirdi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Ülker Stadı'nda seyircisiz oynadığı rövanş karşılaşmasında da Spor Toto 1. Lig'deki rakibine aynı skorla kaybetti ve kupaya veda etti.

Türkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig'in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, Ümraniyespor karşısında 8. kez bu şoku yaşadı.

Fenerbahçe'nin, elemeli turların dışında 2010-2011 sezonunda C Grubu'ndaki rakiplerinden 2. lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 2-1, 2012-2013 sezonunda A Grubu'nda 1461 Trabzon'a 3-2'lik yenilgileri de bulunuyor.



Sarı-lacivertli ekibin elendiği alt lig ekipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle:

SEZON TUR RAKİP SKOR (FENERBAHÇE-RAKİP) 1966-67 Çeyrek Final Samsunspor 1-2 (D) / 0-0 1979-80 Çeyrek Final Lüleburgazspor 0-0 (D) / 1-1 1980-81 Yarı Final Ankaragücü 0-1 / 1-1 (D) 1991-92 6. tur Kocaelispor 0-1 (D) 1999-00 3. tur Pendikspor 1-2 (D) 2002-03 2. tur Konyaspor 0-1 (D) 2013-14 4. tur Fethiyespor 1-2 2018-2019 Son 16 turu Ümraniyespor 0-1 (D) / 0-1

Ersun Yanal'la ikinci kezFenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elendi.Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 döneminde Ersun Yanal'ın takımı, 4. turda 1. Lig ekibi Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elenmişti.Kötü gidişat kupada da devam ettiFenerbahçe'de kötü gidişat kupada da devam etti.Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, ligde 15. sırada bulunuyor.Bu sezon kupayı kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, bu amacında da başarılı olamadı ve son 16 turunda havlu attı.Skrtel, VAR'la kırmızı kart gördüFenerbahçe'de Martin Skrtel, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Maçın 64. dakikasındaki ikili mücadelede rakip oyuncu Atabey Çiçek'e dirseğiyle müdahalede bulunan Skrtel, maçın hakemi Serkan Tokat tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı.Hakem Tokat, VAR odasından gelen uyarıyla görüntülü inceleme yaptı ve 68. dakikada kararını değiştirerek Skrtel'e direkt kırmızı kart gösterdi.Moses tribündeFenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, karşılaşmayı takip etti.Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'la oynadığı maçı yönetim locasından izledi.Fenerbahçe'de erken değişiklikFenerbahçe, Michael Frey'in sakatlanmasıyla erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.Maçın 28. dakikasında kasığında ağrı hisseden Frey çıkarken, yerine Nabil Dirar oyuna dahil oldu.Maç özetiFenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kaybederek kupaya veda etti. Ümraniyespor ise adını çeyrek finale yazdırdı.18 . dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Neustaedter'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası top az farkla auta gitti.29. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği şutta, kaleci Burak Öğür topu kornere çeldi.42. dakikada Valbuena'nın sağdan kullandığı köşe atışında Ümraniyespor savunmasına çarpan top, penaltı noktasının yanındaki Skrtel'in önünde kaldı. Skrtel'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.45+2. dakikada Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya kale sahası içinde uygun durumdaki Dirar'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.51. dakikada Recep Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kale sahasının içindeki Atabey Çiçek'in yaptığı vuruşta, kaleci Volkan Demirel topu son anda tokatlayarak golü engelledi.52. dakikada Alaaddin Okumuş'un soldan ceza sahasına girmeden uzak direğe doğru çektiği sert şutta, kaleci Volkan Demirel soluna uzanarak topu parmaklarıyla kornere çeldi.68. dakikada Skrtel kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Maçın 64. dakikasında Atabey Çiçek'e yaptığı hareketten dolayı önce sarı kart gören Skrtel, VAR incelemesinden sonra direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.84. dakikada Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Slimani, kale sahasının önünde müsait durumda topu kafayla üstten auta attı.89. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Leandrinho, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.Sahadan 1-0 galip ayrılan Ümraniyespor, çeyrek finalist oldu.Stat: ÜlkerHakemler: Serkan Tokat, Mehmet Can Hanoğlu, Yusuf BozdoğanFenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 80 Soldado), Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Benzia, Ayew (Dk. 69 Sadık Çiftpınar), Valbuena, Frey (Dk. 28 Dirar), SlimaniÜmraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Yasir Subaşı, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 61 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Recep Aydın (Dk. 80 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 66 Leandrinho)Gol: Dk. 89 Leandrinho (Ümraniyespor)Kırmızı kart: Dk. 68 Skrtel (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 60 Atabey Çiçek, Dk. 70 Yasir Subaşı, Dk. 85 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)