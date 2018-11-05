Gelen son dakika haberine göre, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Ersun Yanal'dan da Fenerbahçe açıklaması geldi

Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal ile anlaşıldığı iddia edildi.



Milliyet internet sitesi Skorer Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu. Skorer haberinde, "Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal için ön görüşme yaptı. İlk görüşmenin aracılar vasıtasıyla gerçekleştiği öğrenildi." dedi.



Ersun Yanal'dan açıklama

Öte yandan TRT Spor'a konuşan Ersun Yanal, "Bana Fenerbahçe'den bir teklif yok. Hiç bir yönetici de beni bu konu için aramadı. Haberler tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'den yalanlama

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.



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