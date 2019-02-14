Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenilerek, rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada istediği mücadeleyi ortaya koyamayan sarı-kırmızılı takım, Eduardo Salvio'nun 28. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Galatasaray müsabakanın 54. dakikasında Christian Luyindama'nın kaydettiği golle beraberliği sağlarken, Benfica 64. dakikada Haris Seferovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.



Avrupa'da galibiyeti unuttu

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 maçında 4 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Benfica 2-1 yenildi.

Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.



Benfica, Türkiye'de ilk kez kazandı

Benfica, Türk takımlarına karşı deplasmanda ilk kez galip geldi.

Portekiz ekibi, daha önce Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı.

Benfica, Galatasaray ile yaptığı 4. karşılaşmada ikinci kez sahadan üstün ayrıldı. Eşleşmedeki diğer iki maçı sarı-kırmızılı takım kazanmıştı.



Luyindama'nın ikinci golü

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci golünü Benfica'ya attı.

Luyindama'nın maçın 54. dakikasında kaydettiği gol, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol oldu.

Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırmıştı.



Fernando rövanşta yok

Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, cezalı duruma düştü.

Benfica karşısında bu sezon Avrupa kupaları maçlarındaki üçüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, Portekiz ekibi ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.



Hakeme tepki

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada yönetimini beğenmedikleri İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'ya tepki gösterdi.

Özellikle Benfica lehine verilen penaltıya itiraz eden sarı-kırmızılı taraftarlar, hakem Manzano'yu ıslıkladı.



Benfica'da Salvio sakatlandı

Karşılaşmada Benfica'nın ilk golünü atan Eduardo Salvio, geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası kenara alınan Salvio'nun yerine 48. dakikada Gabriel oyuna dahil oldu.

Öte yandan karşılaşmayı 42 bin 722 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.