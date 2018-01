Galatasaray'da Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerinden ayrıldı

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Topsakal'ın diğer görevlerine devam edeceği açıklandı.



Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesindeki görevlerinden ayrıldı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir." denildi.



Basketbolda kadın ve erkek takımlarının beklentilerin altında kalan performansları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gören Topsakal, başkan Dursun Özbek'in olağanüstü genel kurul için belirlediği yeni yönetim listesinde de yer alıyor.



Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;



Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır.

Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.





ulusal.com.tr