banner962
Hakan Atilla davasında karar açıklandı
Hakan Atilla davasında karar açıklandı
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Spotify hakkında flaş karar
Spotify hakkında flaş karar
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu

Son Dakika haberleri: Can Topsakal, basketbol şubesiyle ilgili görevlerinden ayrıldı

Galatasaray'da Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerinden ayrıldı

Son Dakika haberleri: Can Topsakal, basketbol şubesiyle ilgili görevlerinden ayrıldı

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Topsakal'ın diğer görevlerine devam edeceği açıklandı.

 Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesindeki görevlerinden ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir." denildi.

Basketbolda kadın ve erkek takımlarının beklentilerin altında kalan performansları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gören Topsakal, başkan Dursun Özbek'in olağanüstü genel kurul için belirlediği yeni yönetim listesinde de yer alıyor.

Galatasaray Spor Kulübü  resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır.
Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Can Topsakal
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
ABD'de aşırı soğuk hava en az 16 kişinin ölümüne neden oldu
Sonraki Haber
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.