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Son dakika haberleri... Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu!

Denizlispor Süper Lig'in ilk maçında kendi evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi. Maç sonrası Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in 21 Temmuz'da yaptığı açıklama gündeme geldi. Çetin yaptığı açıklamada, İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağımızı bir ay önce rüyamda görmüştüm. 'İlk maçımızı Galatasaray'la oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz' demiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum" demişti

Son dakika haberleri... Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Yukatel Denizlispor, son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Denizlispor maçın 75. dakikasında Recep Niyaz'ın golüyle karşılaşmada öne geçti. 90+4'te ise Rodallega'nın gölü ile maç 2-0 sonuçlandı.

Maç sonrası Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in 21 Temmuz'da yaptığı açıklama gündeme geldi.

Çetin yaptığı açıklamada, "İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağımızı bir ay önce rüyamda görmüştüm. 'İlk maçımızı Galatasaray'la oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz' demiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum" demişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #denizlispor #Ali Çetin
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