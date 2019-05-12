Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Spor Toto 1. Lig 33. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yendi.



Bu sonuçla puanını 70'e çıkararak liderliğini sürdüren Gençlerbirliği, ligin bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.



Müsabakanın ardından Gençlerbirliği'nin futbolcu ve teknik heyeti sevinçlerini az sayıda taraftarı ile paylaştı.



Gazişehir Gaziantep taraftarı ise Gençlerbirliği oyuncularını tribüne çağırarak tezahürat yaptı.



Abalı Denizlispor Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 yenen Abalı Denizlispor, son hafta öncesinde adını 2009-2010 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e tekrar yazdırdı.

Bu sezon 34. kez mücadele ettiği 1. Lig'de son 2 haftaya lider Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde, üçüncü durumdaki Hatayspor'un ise 5 puan önünde 66 puanla 2. sırada giren Abalı Denizlispor, 33. haftada ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 6-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 69'a yükselten ve son hafta öncesinde adını Süper Lig'e yazdıran yeşil-siyahlı ekibin 9 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi.

Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen Denizlispor, bu haftadan sonra sürekli ilk 2 içinde yer aldı.



4. kez Süper Lig'e yükseldi

Daha önce 1982-1983'te Halil Güngördü, 1993-1994'te Ömer Kaner ve 1998-1999'da Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'e çıkan Abalı Denizlispor, 4. kez Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig'de 19 sezon geçiren yeşil-siyahlı ekip, 2002-2003'te Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etmişti.

2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak oldu.



Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği ve Denizlispor'u kutladı.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselmeyi başaran Gençlerbirliği ve Denizlispor camiasını kutluyorum. Her iki takımımıza da gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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