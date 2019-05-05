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Son dakika haberleri... Derbi bitti! İşte Galatasaray-Beşiktaş maç sonucu! Lig fikstüründe son durum! Galatasaray'dan 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü' paylaşımı

Evinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray 63 puanla 1'inci sırada, Beşiktaş da 59 puanla 3'üncü sırada. Süper Lig'de Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda 34 maçtır kaybetmiyor. Maç sonucu, iki takım oyuncuları da tokalaştı. Galatasaraylılar sahada kaldı, Beşiktaşlılar soyunma odasına gitti. Galatasaraylı oyuncular 'sarı', tribünler de 'kırmızı' diye bağırarak galibiyeti kutladı. Galatasaray'a ait Twitter hesabından derbi sonucu duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Beşiktaş Jimnastik Kulübü" ifadeleri kullanıldı

Son dakika haberleri... Derbi bitti! İşte Galatasaray-Beşiktaş maç sonucu! Lig fikstüründe son durum! Galatasaray'dan 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü' paylaşımı

Maç, Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Buna göre ligde Galatasaray 63 puanla 1'inci sırada, Beşiktaş da 59 puanla 3'üncü sırada.

34 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda 34 maçtır kaybetmiyor.

Maç sonucu, iki takım oyuncuları da tokalaştı.

Galatasaraylılar sahada kaldı, Beşiktaşlılar soyunma odasına gitti.

GALİBİYETİ KUTLADILAR

Galatasaraylı oyuncular 'sarı', tribünler de 'kırmızı' diye bağırarak galibiyeti kutladı.

GALATASARAY DERBİ SONUCUNU DUYURDU

Galatasaray'a ait Twitter hesabından derbi sonucu duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, "Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Beşiktaş Jimnastik Kulübü" ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #beşiktaş #derbi
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