Son dakika haberleri... Efsane isim Şükrü Birand hayatını kaybetti! Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe ve milli takımın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski futbolcu Şükrü Birand için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti. Birand 23 Mayıs'ta kalp krizi geçirmiş ve kalbine iki stent ile pil takılmıştı.



Fenerbahçe Kulübü, Birand için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



"10 yıl boyunca formamızı giyen 4478 numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.



Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.



Mekanı cennet olsun."



Türkiye Futbol Federasyonu başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski futbolcu Şükrü Birand için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şükrü Birand'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet, ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, PTT ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Şükrü Birand'ın 14'ü A Milli Takım'da olmak üzere 26 kez ay-yıldızlı formayı giydiği kaydedildi.



ulusal.com.tr