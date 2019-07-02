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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de
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Son dakika haberleri... Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Emre Belözoğlu ile anlaştı. Kulüp tarafından "Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu" denildi

Son dakika haberleri... Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Kulüp tarafından "Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu" başlıklı bir açıklama yapıldı.

ulusal.com.tr
Etiketler; #Emre Belözoğlu #fenerbahçe
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