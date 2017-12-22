Galatasaray'da teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törende önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ardından Fatih Terim bir konuşma yaptı

Galatasaray'da teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.



GALATASARAY, KAP'A BİLDİRDİ



Galatasaray tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir." denildi.



TERİM'DEN ARDA TURAN SORUSUNA CEVAP



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili soruya, "Arda Turan için bir düşüncem konum yok" cevabını verdi.







GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK: FATİH TERİM YUVAYA DÖNDÜ



Törende ilk konuşmayı yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'a ömrünü vermiş ve Galatasaray'la beraber zirveye çıkıp Galatasaray'ı zirveye çıkartan Fatih Terim yuvaya döndü." dedi.



Özbek şunları söyledi:



Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak tek aday benim gözümde Fatih Terim'dir!



Hocamız, 'Ben Galatasaray'a 1974'te imza attım, bu imzam hala geçerlidir' dedi.



'Para benim için önemli değil, ne takdir ediyorsanız yazın' dedi.



Hocam dedim o zaman size yıllk 1905TL versek kabul eder misiniz dedim. Ne demek dedi.



UEFA Kupası, 6 şampiyonluk.. Kimseye nasip olmamış başarıları var Fatih Hocamın!







FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA



Fatih Terim, törende yaptığı açıklamada "Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum." dedi



Terim şunları söyledi:



Sayın Başkanımız çok güzel şekilde izah etti.



1-Ekonomi

2-Süre konuştuk.



Sürenin önce 20 Ocak'a kadar, ardından mayısa kadar bir daha olmak kaydıyla aramızda bir konuşma geçti.



Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum.



Telaşlanmamalıyız ancak acele etmeliyiz. Daha yapılacak çok iş var. Daha önce elde ettiğimiz başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız.



HAKAN BALTA, JONG...



Kadromuz eksik, sol bekimiz yok.



Hakan Balta olsaydı sol bek oynatacaktık. Lisansı olmadığı için oynayamayacak. Nigel de Jong'u da çağırdım. O da bizimle antrenmana çıkacak.



Galatasaray'ın muhteşem taraftarına da çok teşekkür ederim. Galatasaray taraftarı mutlu olursa kulüp başarılı gidiyor demektir.



Nerede kalmıştık? Ben en son antrenmanda kalmıştım. Öyle değil mi antrenmanda almamış mıydık haberi?



Galatasaray'ın Avrupa'da olması lazım. Onun içinde, sezon sonunda bitireceğiniz sıra belli.



Kadronun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ancak eksikler var. Söylenen ile görünen arasında fark var.



ulusal.com.tr



