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Son Dakika haberleri... Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Zenit'e 3-1 mağlup oldu.

Son Dakika haberleri... Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

4. dakikada Zenit öne geçti. Soldan gelişen atakta Driussi'nin ortasında penaltı noktası civarında Sadık Çiftpınar'dan seken top Azmoun'un üzerine geldi. Azmoun, topu göğsüyle sağında müsait durumda bulunan Ozdoev'in önüne yumuşattı. Ozdoev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 

43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 

45+2. dakikada Hernani'nin ceza yayı civarından etkili serbest vuruşunda kaleci Harun, topu son anda kornere çeldi. 

Karşılaşma, Zenit'in 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe
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