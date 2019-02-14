Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç, tartışmalı hakem kararları hakkında açıklamalarda bulundu. Koç'un düzenlediği toplantıda sunum gösterildi. Fenerbahçe'nin hazırladığı video sunumda ilk olarak Cüneyt Çakır'ın yönettiği Bursaspor maçından görüntülere yer verildi. Görüntüler, Ali Palabıyık'ın yönettiği Yeni Malatyaspor maçındaki pozisyonlarla devam etti. Ali Koç, “Sevgililer Günü'nde sevdiğimiz yerlerden birindeyiz. Göstericeklerimizi objektif ve samimi duygularla izlemenizi rica ederim.” dedi. Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği maç ve ardından Kayserispor'a konuk olduğu müsabakadan görüntüler de ekrana geldi. Koç, “Bu maçın sonunda Tolgay, koridorda kart gördü. Hakem onu mu takip etti, bilmiyorum. Bu maçı Mensah'ın kartsız bitirmesi inanılacak gibi değil.” ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç, tartışmalı hakem kararları hakkında basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda, bazı videolar gösterildi. Fenerbahçe'nin hazırladığı video sunumda ilk olarak Cüneyt Çakır'ın yönettiği Bursaspor maçından görüntülere yer verildi. Görüntüler, Ali Palabıyık'ın yönettiği Yeni Malatyaspor maçındaki pozisyonlarla devam etti. Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği maç ve ardından Kayserispor'a konuk olduğu müsabakadan görüntüler de ekrana geldi.



Ali Koç, toplantıda şunları söyledi:



“Sevgililer Günü'nde sevdiğimiz yerlerden birindeyiz. Göstericeklerimizi objektif ve samimi duygularla izlemenizi rica ederim.



Bu maçın sonunda Tolgay, koridorda kart gördü. Hakem onu mu takip etti, bilmiyorum. Bu maçı Mensah'ın kartsız bitirmesi inanılacak gibi değil.



Bunları yapmaya mecbur kaldığımız için çok üzgün durumdayız. Biz sezonun ilk yarısındaki sportif başarısızlığımıza kılıf uydurmak için burada değiliz. Taraftarlarımız tatmin olsun, dostlar alışverişte görsün diye de burada değiliz.



Fenerbahçe'ye karşı son 4 haftadır gösterilen sistematik yaklaşıma dikkat çekmek için bunu yapıyoruz. İlerleyen haftalarda yaşanacak bu tarz yanlışlara karşı farkındalık sağlamak istiyoruz.



Tüm bunları masum hakem hataları veya tesadüfi yanlışlar zinciri olarak nitelemenin hayatın akışına aykırı olduğunu düşünüyorum. İyi bir hava yakalamış, bunun meyvelerini toplarken bunların yaşandı.



Bursa maçında son dakikalarda yediğimiz golün iptal edilmesi gerektiği konusunda tüm otoriteler aynı görüşü taşıyor.



Kayserispor maçında göz göre göre, bariz şekilde yaşadıklarımız endişelerimizin tavan yapmasına sebebiyet verdi ve aksiyon almamıza yol açtı. Tek tek görüntüleri konuşmayacağım. Mensah'ın maçı kart görmeden bitirmesi bile her şeyi anlatıyor. Biz her şeyin farkındayız.



Türk futbolu 90'lı yılların sonundan itibaren lobilerle yönetilen bir alan haline gelmiştir. Aradan geçen 25 yıllık sürede etkileri nispeten düşmüş olsa da uzantılarının devam ettiğini söylemek gerek.



Kendi takımlarına haksızlık edildiği için önce istifa edip, sonra camiama en iyi şekilde hizmet için görevime geri dönüyorum diye açıklama yaparak istifadan vazgeçmesi son derece düşündürücüdür.



Kayserispor maçımızın VAR hakemi Barış Şimşek, VAR koordinatörü olarak atandı. Maç cuma günüydü, cumartesi hemen açıkladılar. Bu Fenerbahçe'ye karşı meydan okuma mıdır?



Hiçbir zaman ayrıcalık istemeye teşebbüs etmedik. Hatalar yapan hakemlere düdük astırıcı bir gayretimiz olmadı. Federasyonu ve kurulllarını, şartlar ne olursa olsun baskı altına almaya, lobi yapmaya tenezzül etmedik. Buna olaylı Galatasaray derbisi de dahil.”



ulusal.com.tr