Son dakika haberleri... Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Bernard Mensah'tan açıklama

Fenerbahçe, Kayserispor'un Atletico Madrid'den bonservisini yeni aldığı Bernard Mensah ile 3 yıllığına el sıkıştığı iddia edildi. Mensah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sahte haberlere inanmayın" dedi

Fenerbahçe, Kayserispor'un Atletico Madrid'den bonservisini yeni aldığı Bernard Mensah ile 3 yıllığına el sıkıştığı iddia edildi.



MENSAH'TAN AÇIKLAMA



Futbolcu Mensah, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



İngilizce olarak yapılan açıklamada "Sahte haberlere inanmayın" ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr