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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Bernard Mensah'tan açıklama

Fenerbahçe, Kayserispor'un Atletico Madrid'den bonservisini yeni aldığı Bernard Mensah ile 3 yıllığına el sıkıştığı iddia edildi. Mensah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sahte haberlere inanmayın" dedi

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Bernard Mensah'tan açıklama

Fenerbahçe, Kayserispor'un Atletico Madrid'den bonservisini yeni aldığı Bernard Mensah ile 3 yıllığına el sıkıştığı iddia edildi.

MENSAH'TAN AÇIKLAMA

Futbolcu Mensah, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İngilizce olarak yapılan açıklamada "Sahte haberlere inanmayın" ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fenerbahçe #atletico madrid #Kayserispor #Bernard Mensah
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