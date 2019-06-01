Sevilla Kulübü, futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Reyes, bir zamanlar Premier Lig'de de forma giyiyordu. Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti. Reyes'in şu anki takımı Extremadura UD, açıklama yaptı. Açıklamada kötü bir ruh hali içerisinde oldukları belirtilirken, takım tarafından Reyes'in hayatını kaybettiği ifade edildi.

Futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.



Açıklamayı, Sevilla futbol kulübü yaptı.



Açıklamada, "Daha kötü bir haber paylaşamazdık. José Antonio Reyes'i kaybettik. Huzur içinde uyu" denildi.



EXTREMADURA UD AÇIKLAMA YAPTI



Reyes'in şu anki takımı Extremadura UD, açıklama yaptı.



Açıklamada kötü bir ruh hali içerisinde oldukları belirtilirken, takım tarafından Reyes'in hayatını kaybettiği ifade edildi.



Reyes, bir zamanlar Premier Lig'de de forma giyiyordu. Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.



ulusal.com.tr



