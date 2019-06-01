Sevilla Kulübü, futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Reyes, bir zamanlar Premier Lig'de de forma giyiyordu. Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti. Reyes'in şu anki takımı Extremadura UD, açıklama yaptı. Açıklamada kötü bir ruh hali içerisinde oldukları belirtilirken, takım tarafından Reyes'in hayatını kaybettiği ifade edildi. Extremadura UD futbolcusu Reyes'in ölümü sonrası İspanya'da önemli karar alındı. Edinilen bilgilere göre, Reyes'in ölümü sonrası, Kraliyet İspanya Futbol Federasyonu ve Ulusal Futbol Ligi'nin onayı ile ertelemeye karar verdi. Ertelenen 7 maçın 4 Haziran günü oynanacağı kaydedildi

Futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.



Açıklamayı, Sevilla futbol kulübü yaptı.



Açıklamada, "Daha kötü bir haber paylaşamazdık. José Antonio Reyes'i kaybettik. Huzur içinde uyu" denildi.



EXTREMADURA UD AÇIKLAMA YAPTI



Reyes'in şu anki takımı Extremadura UD, açıklama yaptı.



Açıklamada kötü bir ruh hali içerisinde oldukları belirtilirken, takım tarafından Reyes'in hayatını kaybettiği ifade edildi.



Reyes, bir zamanlar Premier Lig'de de forma giyiyordu. Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.



İSPANYA LİGİNDE MAÇLARA ERTELEME



Extremadura UD futbolcusu Reyes'in ölümü sonrası İspanya'da önemli karar alındı.



Edinilen bilgilere göre, Reyes'in ölümü sonrası, Kraliyet İspanya Futbol Federasyonu ve Ulusal Futbol Ligi'nin onayı ile ertelemeye karar verdi.



Maçların 4 Haziran günü oynanacağı aktarıldı.



Ertelenen maçların listesi şöyle:



"Albacete Balompié - Málaga CF



Cádiz CF - Extremadura UD



CD Lugo - CD Tenerife



Elche CF - RC Deportivo



RCD Mallorca - Granada CF



Real Oviedo - CF Rayo Majadahonda



Real Zaragoza - CD Numancia"



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