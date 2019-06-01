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Son dakika haberleri... Futbolcu Jose Antonio Reyes vefat etti (Jose Antonio Reyes kimdir)

Sevilla Kulübü, futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Reyes, bir zamanlar Premier Lig'de de forma giyiyordu. Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Futbolcu Jose Antonio Reyes vefat etti (Jose Antonio Reyes kimdir)

Futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamayı, Sevilla futbol kulübü yaptı.

Açıklamada, "Daha kötü bir haber paylaşamazdık. José Antonio Reyes'i kaybettik. Huzur içinde uyu" denildi.

Reyes, bir zamanlar Premier Lig'de de forma giyiyordu. Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Sevilla #Jose Antonio Reyes
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