Sevilla Kulübü, futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Reyes, bir zamanlar Premier Lig'de de forma giyiyordu. Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti

Futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.



Açıklamayı, Sevilla futbol kulübü yaptı.



Açıklamada, "Daha kötü bir haber paylaşamazdık. José Antonio Reyes'i kaybettik. Huzur içinde uyu" denildi.



Reyes, bir zamanlar Premier Lig'de de forma giyiyordu. Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.



ulusal.com.tr



