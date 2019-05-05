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Son dakika haberleri... Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Burak Yılmaz'a tepki! Galatasaray'ın golü, ofsayt mı? İşte hakemin açıklaması

Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Galatasaraylı Belhanda ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Yılmaz'ın faul beklemesine Galatasaray taraftarları tepki gösterdi. Bu arada Galatasaray'ın golünde Diagne'nin ofsayt pozisyonunda olduğu belirtildi. Ofsayt kararı verildi. İlk olarak "Bekleyin" diyen hakem Yıldırım, VAR odası ile görüşmesinin ardından ofsayt diyerek golün geçersiz olduğunu belirtti

Son dakika haberleri... Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Burak Yılmaz'a tepki! Galatasaray'ın golü, ofsayt mı? İşte hakemin açıklaması

BeşiktaşBurak Yılmaz, Galatasaraylı Belhanda ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

Yılmaz, faul bekledi. 

Hakem Bülent Yıldırım 'devam' dedi. 

Galatasaray taraftarları ise Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Burak Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından maça devam etti.

GALATASARAY'IN GOLÜ, OFSAYT

Bu arada Galatasaray'ın golünde Diagne'nin ofsayt pozisyonunda olduğu belirtildi. Ofsayt kararı verildi.

İlk olarak "Bekleyin" diyen hakem Yıldırım, VAR odasıyla görüşmesinin ardından ofsayt diyerek golün geçersiz olduğunu belirtti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Galatasaray #beşiktaş #burak yılmaz
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