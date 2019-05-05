Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Galatasaraylı Belhanda ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Yılmaz'ın faul beklemesine Galatasaray taraftarları tepki gösterdi. Bu arada Galatasaray'ın golünde Diagne'nin ofsayt pozisyonunda olduğu belirtildi. Ofsayt kararı verildi. İlk olarak "Bekleyin" diyen hakem Yıldırım, VAR odası ile görüşmesinin ardından ofsayt diyerek golün geçersiz olduğunu belirtti

Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Galatasaraylı Belhanda ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.



Yılmaz, faul bekledi.



Hakem Bülent Yıldırım 'devam' dedi.



Galatasaray taraftarları ise Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.



Burak Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından maça devam etti.



GALATASARAY'IN GOLÜ, OFSAYT



Bu arada Galatasaray'ın golünde Diagne'nin ofsayt pozisyonunda olduğu belirtildi. Ofsayt kararı verildi.



İlk olarak "Bekleyin" diyen hakem Yıldırım, VAR odasıyla görüşmesinin ardından ofsayt diyerek golün geçersiz olduğunu belirtti.



ulusal.com.tr

