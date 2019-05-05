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Son dakika haberleri... Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Onyekuru ve Fernando gol attı! Flaş gelişme: Penaltı iptal edildi

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 44'üncü dakikasında Galatasaray, futbolcusu Henry Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaşlı futbolcular, gole itiraz etti fakat gol geçerli sayıldı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oyuncularından sakin olmalarını ve kendi yarı sahalarına gitmelerini istedi. Galatasaraylı Fernando 55'inci dakikada gol attı, Galatasaray 2-0 öne geçti. Galatasaraylı Diagne yerde kaldı. Galatasaray 67. dakikada penaltı kazandı. Penaltı öncesinde ofsayt tespit edildi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal oldu

Son dakika haberleri... Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Onyekuru ve Fernando gol attı! Flaş gelişme: Penaltı iptal edildi

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk gol geldi.

Maçın 44'üncü dakikasında Galatasaray, futbolcusu Henry Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Beşiktaşlı futbocular, gole itiraz etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oyuncularından sakin olmalarını ve kendi yarı sahalarına gitmelerini istedi.

SARI KARTLAR VAR

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Ljajic itirazdan sarı kart gördü.

Maçın ilk yarısı, bu skorla tamamlandı.

BELHANDA'DAN KÖTÜ HABER

Galatasaray'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

BİR GOL DAHA

Galatasaraylı Fernando 55'inci dakikada gol attı, Galatasaray 2-0 öne geçti.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Galatasaraylı Diagne yerde kaldı. Galatasaray 67. dakikada penaltı kazandı.

Penaltı öncesinde ofsayt tespit edildi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #beşiktaş #onyekuru
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