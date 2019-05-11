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Son dakika haberleri... Galatasaray'da Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı öğrenildi! İki takım futbolcuları gözyaşlarına boğuldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Rize'yle karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba ciddi bir sakatlık geçirdi. Akbaba'nın ayağının kırıldığı öğrenildi Sakatlık sonrası iki takım futbolcuları da gözyaşlarına boğuldu. Emre Akbaba'ya müdahalede bulunan Samudio kırmızı kartla cezalandırıldı

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı öğrenildi! İki takım futbolcuları gözyaşlarına boğuldu

Şampiyonluk için çok kritik olan maçta Rize ile karşılaşan Galatasaray şok bir sakatlık yaşandı. 
 
Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Emre Akbaba oyuna girdikten kısa bir süre sonra yaşanan pozisyon sonucunda yerde kaldı. 

Pozisyon sonrasında iki takım taraftarları da adeta yıkıldı. 

Bazı futbolcuların gözyaşlarına boğulduğu görülürken Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı öğrenildi.

Emre Akbaba'ya müdahalede bulunan Samudio kırmızı kartla cezalandırıldı

ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #Emre Akbaba #rize #Samudio
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