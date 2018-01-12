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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Murat İlbak istifa etti (Murat İlbak kimdir?)

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Murat İlbak istifa etti

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Murat İlbak istifa etti (Murat İlbak kimdir?)

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Murat İlbak'ın istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

MURAT İLBAK KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğdu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve StröerGroup’ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan İlbak, 2006 yılında şirketin CEO ‘su oldu.

Etiketler; #Galatasaray #Murat İlbak #Murat İlbak kimdir
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