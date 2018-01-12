Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Murat İlbak'ın istifa ettiğini KAP'a bildirdi.
MURAT İLBAK KİMDİR?
1975 yılında İstanbul’da doğdu.
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve StröerGroup’ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan İlbak, 2006 yılında şirketin CEO ‘su oldu.
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Murat İlbak istifa etti
Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Murat İlbak'ın istifa ettiğini KAP'a bildirdi.
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