Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi

46. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına, Caner Hüseyin Bağ'ın altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada Gazişehir Gaziantep tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Gökhan Alsan, pasını bekletmeden Poepon'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Ardından Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

82. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Diallo'nun sağ çaprazdan ortasında Selim Ilgaz topu göğsüyle Gökhan Karadeniz'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Pozisyonu takip eden Mirkan Aydın, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada Hatayspor ikinci gole çok yaklaştı. Korkishko'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda, Mehmet Erdem topu çizgi üzerinde göğsüyle çıkartarak gole izin vermedi. Ardından yaşanan karambolde Mirkan'ın şutunda ise meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

İki takımın pozisyona girmekte zorlandığı uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.



Penaltılar

Gazişehir Gaziantep'te Poepon, Jefferson, Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu ve Ahmet Kesim penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Hatayspor'da ise Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın ve Korkishko penaltı vuruşlarını golle sonuçlandırırken, Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı auta attı.

Penaltı atışları sonucunda Hatayspor'a 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükselen taraf oldu.

