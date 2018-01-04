Darmstadt Kulübü, Hamit Altıntop'un Türkiye'ye dönmek istediği için takımdan ayrıldığını açıkladı.

Darmstadt Kulübü, Hamit Altıntop'un Türkiye'ye dönmek istediği için takımdan ayrıldığını açıkladı.



Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'ta forma giyen Hamit Altıntop, özel nedenlerden dolayı takımından ayrıldı. Altıntop, Türkiye'ye dönüyor.



Hamit Altıntop yaptığı açıklamada, "Darmstadt benim için her zaman özel kalacak. Yeri ayrı ama kariyerimde ailemin yeri her zaman önce geliyor. Buradaki sürem bitti ve Türkiye'ye geliyorum. Eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye’ye dönüyorum." dedi.



Altıntop, "Bu takımda oynadığım süre boyunca bu kararı almak benim için kolay olmadı." diye konuştu.





Ayrıntılar gelecek...