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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yapılandırmada ısrar eden, olması için bütün gücüyle mücadele eden ve bizi bu zor süreçlerden çıkaran Bakanımız Berat Albayrak’a camiam adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Sayın Bakanımız Berat Albayrak, Trabzon ve Trabzonspor için çok önemli bir değerdir. O olmasaydı kesinlikle bu yapılandırmayı gerçekleştiremezdik. Trabzonspor’u büyük bir darboğazın ortasından çekip aldı. Düşünün önceki gün yani Cuma günü, futbol ailesine olan borçlarımız için ‘temiz kağıdı’ alarak UEFA’ya gönderdik. Bunun toplamı yaklaşık 200 milyon lira. Bu parayı hiçbir şekilde bulmamız mümkün değildi. Yapılandırmada ısrar eden, olması için bütün gücüyle mücadele eden ve bizi bu zor süreçlerden çıkaran Bakanımız Berat Albayrak’a camiam adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Kulübümüz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ahmet Ağaoğlu #Trabzonspor
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