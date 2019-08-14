Dünyanın gözünün kilitlendiği UEFA Süper Kupa maçı, 14 Ağustos 2019 Çarşamba tarihinde İstanbul'da oynanacak. Maçı her iki takım taraftarının yanısıra dünya genelinde izleyecek olan milyonlarca kişi, maçın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Önemli bir diğer soru ise maçın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı. Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool - Chelsea, UEFA Süper Kupa maçı çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports Haber kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Kupa maçı için "İstanbul'da oynanacak UEFA Süper Kupa Liverpool - Chelsea finali için hazırız. Tüm dünyanın izleyeceği bu karşılaşmada İstanbul olarak hep beraber iyi bir ev sahipliği yapacağız. İki takıma da başarılar." paylaşımı yaptı. Metro İstanbul tarafından, maç nedeniyle tüm hatlarda seferlerin saat 04.00'e kadar uzatıldığı açıklandı

Liverpool - Chelsea, UEFA Süper Kupa maçı için iki takım taraftarları, yurtdışından Türkiye'ye akın ediyor.



Türk vatandaşları da bu büyük maçı takip etmek istiyor.



Maça gidemeyen vatandaşlar, internette maçın hangi kanalda saat kaçta ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olarak yayınlanacağını araştırıyor.



İşte o bilgi



Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool - Chelsea, UEFA Süper Kupa maçı çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports Haber kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.



Beşiktaş'ın stadında oynanacak bu büyük maçı dünya basını da çok yakından takip edecek.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN SÜPER KUPA MESAJI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Kupa maçı için "İstanbul'da oynanacak UEFA Süper Kupa Liverpool - Chelsea finali için hazırız. Tüm dünyanın izleyeceği bu karşılaşmada İstanbul olarak hep beraber iyi bir ev sahipliği yapacağız. İki takıma da başarılar." paylaşımı yaptı.



İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, "UEFA Süper Kupa Finali, İstanbul'da. Bir tarafta 2019'un Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, diğer tarafta aynı yılın Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea." ifadeleri yer aldı.



Videoda aynı zamanda İstanbul'da yaşayan vatandaşların, maç skoru tahminleri ile ilgili görüşleri de kullanıldı.



TRT ÇOCUK RADYOSU ŞARKI SESLENDİRECEK



TRT tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Vodafone Park Stadı’nda 14 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenecek olan Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa 2019 final müsabakası açılış seremonisinde, TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Koromuz Bob Marley’in “Three Little Birds” adlı şarkısını seslendirecektir." denildi.



TÜM METRO HATLARINDA SEFERLER 04.00'E KADAR UZATILDI



Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"14 Ağustos 2019 Çarşamba günü, saat 22:00’de Liverpool ile Chelsea takımları arasında İstanbulda oynanacak olan UEFA Süper Kupa Final Maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferlerimiz saat 04:00’e kadar uzatılmıştır. Ayrıca, Kurban Bayramının son günü olması sebebi ile 15 Ağustos Perşembe saat 06:00'ya kadar seferler ücretsiz olarak devam edecektir."



ulusal.com.tr