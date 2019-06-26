Son dakika haberleri... Mehmet Topal'dan Fenerbahçe kararı! İşte ilk açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını duyurdu. Topal, "Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım" dedi

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibarıyla karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe'mize hem de Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



MEHMET TOPAL'DAN AÇIKLAMA



Futbolcu Mehmet Topal, konuyla ilgili açıklama yaptı.



Topal, şunları söyledi:



"Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer olduğum Haziran 2012’den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım.



Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım."



ulusal.com.tr