banner1005
İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza
Fenerbahçe, ilk transferini açıkladı
Fenerbahçe, ilk transferini açıkladı
Akdeniz'de deprem oldu
Akdeniz'de deprem oldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Murat Sağlam, Fenerbahçe'de (Murat Sağlam kimdir nereli ve kaç yaşında?)

Fenerbahçe, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 2018-2019 sezonunda iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Peki Murat Sağlam kimdir nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Son dakika haberleri... Murat Sağlam, Fenerbahçe'de (Murat Sağlam kimdir nereli ve kaç yaşında?)

Fenerbahçe, ilk transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz. "

2018-2019 sezonunda iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Peki Murat Sağlam kimdir nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile  3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

MURAT SAĞLAM KİMDİR

10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat Sağlam, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21 Milli Takımımızında formasını giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. Orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat, dinamizmi ve şert şutları ile dikkat çekiyor. İlk olarak 2018-2019 sezonunda Wolfsburg II forması giyen Murat Sağlam, 25 maçta forva giydi ve 6 gol attı, 4 de asist yaptı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #murat sağlan #fenerbahçe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.