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Son dakika haberleri... Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli devre arası rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Bordo Mavili ekibin üstünlüğü ile geçildi.

Soyunma odasından dönerken Kasımpaşa'da Mustafa Denizli şoku yaşandı.

Ev sahibi ekibin tecrübeli teknik direktörü rahatsızlığı nedeniyle 2. yarıda takımının başında çıkamadı.

Denizli'nin hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.

Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili TRT Sport'a açıklamalarda bulunan Denizli, "Doktor bana tansiyonumun yüksek çıktığını söyledi. Her maçta tansiyonum yüksek çıkıyor zaten. Tedbir alınması gerektiğini söylediler. Geri çeviremedim." dedi.
 

Etiketler; #kasımpaşa
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