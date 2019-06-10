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Son dakika haberleri... Okan Buruk, Başakşehir'de

 İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.

Son dakika haberleri... Okan Buruk, Başakşehir'de

 İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Genç teknik adam ile yarın saat 11.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir.


Kaynak: AA
Etiketler; #okan buruk #başakşehir
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