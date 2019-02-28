Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. TFF'nin açıklamasında "A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Şenol Güneş" denildi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.



TFF'nin açıklamasında şunlar denildi:



"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."



ulusal.com.tr