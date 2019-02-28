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Son dakika haberleri... Şenol Güneş, A Milli Takım ile 4 yıllığına anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. TFF'nin açıklamasında "A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Şenol Güneş" denildi

Son dakika haberleri... Şenol Güneş, A Milli Takım ile 4 yıllığına anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.

TFF'nin açıklamasında şunlar denildi:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #TFF #A Milli Takım
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