Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti. Demirören'in sahibi olduğu şirket , iddia ihalesini kazanınca büyük tepki toplamıştı. Demirören istifa gerekçesinde ihale sürecinin tamamlanmasını gösterdi. Olağanüstü Kongre'ye kadar başkanlığı Hüsnü Güreli yürütecek. TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir de Demirören'in ticari meselelerden ötürü görevini bıraktığını doğruladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören istifa kararını açıkladı. Demirören "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" dedi.



İddia ihalesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu şirketin kazandığının anlaşılmasıyla sosyal medyada eleştiriler hızla yükselmişti. İhale, sosyal medya kullanıcıları tarafından “skandal” olarak nitelendirilmişti. Kullanıcılar, Yıldırım Demiören'in TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiği fikrinde birleşmişti.



İHALE 10 YIL GEÇERLİ



Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları”nın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması” işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu şubat ayı içinde gerçekleştirildi. İddaa ihalesinde en iyi teklifi % 0.2 komisyon ile Demirören-Scientific Games ortaklığı olan Şans Ortak Girişim Grubu verirken, 10 yıl geçerli olacak ihalenin sonucu bugün resmi olarak açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’e ait şirketin ortağı olduğu girişime İddaa ihalesinin verilmesi, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.



ÖZDEMİR: TİCARİ DURUM...



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifası sonrası çalışmalarına TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli yönetiminde devam edeceklerini söyledi. Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yıldırım Demirören'in ticari durumlarından dolayı görevini bıraktığını belirterek, "Hayırlı olsun. Biz de haziran ayında yapacağımız genel kurula kadar Hüsnü Güreli Bey ile devam edeceğiz. Zaten yönetim süreklilik arz eder. Çalışmalarımıza Hüsnü Güreli Bey'in başkanlığında devam edeceğiz" dedi.



'BU, HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR SÜRPRİZ'



Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Demirören'in istifasıyla ilgili konuştu. “Hiç tahmin etmediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun” diyen Orman “Yüzde yüz bir gerekçeleri vardır. Bununla alakalı hiçbir şey konuşmadık. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Yıldırım Demirören'e de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Hüsnü Güreli de yeni federasyon başkanımız olmuş. Ona da hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.



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