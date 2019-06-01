TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 179 oyla başkanlığa seçildi. Özdemir, "Rıdvan Dilmen ile görüştüm. Kendisine yönetim kurulunda bulunma teklifi götürdüm. Kendisi sağlığıyla ilgili durumdan ötürü teklifimi kabul etmedi" açıklaması yaptı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.



Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.



Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.



RIDVAN DİLMEN AÇIKLAMASI



Açıklamalarda bulunan Özdemir, şunları söyledi:



"TFF kolay bir yer değil. Bunun farkındayım ama Türk futbolunu yukarıya taşımak benim en büyük mükafatım olacaktır. Hayatım boyunca iyi takımlar kurmaya, takım oyuncusu olmaya çalıştım.



İletişimin gücüne inandım. Telefonum herkese açıktı. Kısır tartışmaları bırakıp hedefe odaklanmalıyız. Hem ekonomi, hem nüfus olarak büyük bir ülkeyiz ama maalesef enerjimizin çoğunu israf etmekteyiz.



Ana hedeflerimizden biri EURO 2020'ye katılabilmek için ne gerekiyorsa o desteği vermeye hazırız. Kurullara atamalar için çalışmalara başlayacağız. Yeni sezon hazırlığını yapacağız.



Rıdvan Dilmen ile görüştüm. Kendisine yönetim kurulunda bulunma teklifi götürdüm. Kendisi sağlığıyla ilgili durumdan ötürü teklifimi kabul etmedi."



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