Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. TFF'nin açıklamasında "A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Şenol Güneş" denildi. Beşiktaş'ta da Güneş'in yerine Sergen Yalçın'ın geleceği iddia ediliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.



TFF'nin açıklamasında şunlar denildi:



"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."



BEŞİKTAŞ'A SERGEN YALÇIN MI?



Beşiktaş'ta da Güneş'in yerine Sergen Yalçın'ın geleceği iddia ediliyor



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