Kızılay'dan ilk açıklama
Kızılay'dan ilk açıklama
Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
İzmir depremi sonrası önemli uyarı!
İzmir depremi sonrası önemli uyarı!
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! TRT Spor'dan 8 Ağustos 2019 Perşembe maçıyla ilgili karar! Yayın akışında yer aldı! Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak mı

Sosyal medya ağı Twitter üzerinden bir araya gelen futbolseverler, bugün saat 19.00'da oynanacak  Sparta Prag-Trabzonspor maçının TRT Spor ekranlarında yayınlanmasını talep ediyordu. Temsilcimiz Trabzonspor'un maçını izlemek ve desteklemek istediğini aktaran Galatasaraylı bir taraftar, bu yönde talepte bulunmuştu. TRT Spor'a ait bugünkü yayın akışında Sparta Prag-Trabzonspor maçı yer aldı. Maç, TRT Spor'da izlenebilecek

Son dakika haberleri! TRT Spor'dan 8 Ağustos 2019 Perşembe maçıyla ilgili karar! Yayın akışında yer aldı! Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak mı

Futbolseverler, yarın saat 19.00'da oynanacak  Sparta Prag-Trabzonspor maçı hakkında talepte bulunuyordu.

Taraftarlar, maçın TRT Spor'da yayınlanmasını istiyordu.

Bu konuda görüşlerini Twitter'da dile getiren vatandaşlar, TRT Spor'da maçı izlemek istediklerini aktarıyordu.

Temsilcimiz Trabzonspor'un maçını izlemek ve desteklemek istediğini aktaran Galatasaraylı bir taraftar ise bu yönde talepte bulunmuştu.

TRT SPOR YAYINLAYACAK

TRT Spor'a ait bugünkü yayın akışında Sparta Prag-Trabzonspor maçı yer aldı. Maç, TRT Spor'da izlenebilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sparta prag #Trabzonspor #trt spor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.