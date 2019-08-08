Sosyal medya ağı Twitter üzerinden bir araya gelen futbolseverler, bugün saat 19.00'da oynanacak Sparta Prag-Trabzonspor maçının TRT Spor ekranlarında yayınlanmasını talep ediyordu. Temsilcimiz Trabzonspor'un maçını izlemek ve desteklemek istediğini aktaran Galatasaraylı bir taraftar, bu yönde talepte bulunmuştu. TRT Spor'a ait bugünkü yayın akışında Sparta Prag-Trabzonspor maçı yer aldı. Maç, TRT Spor'da izlenebilecek

Futbolseverler, yarın saat 19.00'da oynanacak Sparta Prag-Trabzonspor maçı hakkında talepte bulunuyordu.



Taraftarlar, maçın TRT Spor'da yayınlanmasını istiyordu.



Bu konuda görüşlerini Twitter'da dile getiren vatandaşlar, TRT Spor'da maçı izlemek istediklerini aktarıyordu.



Temsilcimiz Trabzonspor'un maçını izlemek ve desteklemek istediğini aktaran Galatasaraylı bir taraftar ise bu yönde talepte bulunmuştu.



TRT SPOR YAYINLAYACAK



TRT Spor'a ait bugünkü yayın akışında Sparta Prag-Trabzonspor maçı yer aldı. Maç, TRT Spor'da izlenebilecek.



ulusal.com.tr