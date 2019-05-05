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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde rekor
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Son dakika haberleri... Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinde rekor! Galatasaray taraftarı, 50 bin 805

Beşiktaş derbisinde, 51.578 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu’nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı. 50 bin 805 Galatasaray taraftarı statta maçı seyretti

Son dakika haberleri... Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinde rekor! Galatasaray taraftarı, 50 bin 805

Gollü geçen Galatasaray-Beşiktaş derbisinde rekor kırıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Maçta rekor kırıldı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta biletli giriş sayısı 51.578 olarak hesaplandı.

50 bin 805 Galatasaray taraftarı statta maçı seyretti.

Seyirci rekorunun kırıldığı maçta heyecanlı dakikalar yaşandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türk telekom stadyumu #Galatasaray #beşiktaş #rekor
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