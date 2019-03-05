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Son dakika haberleri... WWE güreşçisi King Kong Bundy hayatını kaybetti! (King Kong Bundy kimdir, nereli kaç yaşında)

WWE efsanesi Amerikan güreşçisi King Kong Bundy 61 yaşında yaşamını yitirdi. WWE de Instagram hesabı üzerinden Bundy'nin bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, Bundy'nin vefatı nedeniyle duyulan üzüntü belirtildi. Bundy'nin arkadaşı David Herro, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün bir efsaneyi kaybettik. Huzur içinde yat. Seni seviyoruz." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... WWE güreşçisi King Kong Bundy hayatını kaybetti! (King Kong Bundy kimdir, nereli kaç yaşında)

Güreş sporunun efsanelerinden King Kong Bundy, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Pro Wrestling Sheet (PWS), güreş efsanesi King Kong Bundy'nin bugün öğle saatlerinden sonra vefat ettiğini duyurdu.

Bundy'nin arkadaşı David Herro, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün bir efsaneyi kaybettik. Huzur içinde yat. Seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.

61 yaşında hayatını kaybeden sporcu Bundy'nin ölüm sebebi hakkında bir açıklama yapılmadı.

WWE'DEN AÇIKLAMA

WWE de Instagram hesabı üzerinden Bundy'nin bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, Bundy'nin vefatı nedeniyle duyulan üzüntü belirtildi.

Etiketler; #wwe #amerika #King Kong Bundy
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