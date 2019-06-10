İzlanda'da A Milli Futbol Takımımız havaalanında 3 saat bekletildi. Futbolcularımıza pasaport kontrolü sırasında zorluk çıkarıldı. Takımın kaptanı Emre Belözoğlu'na mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatıldı. Türkiye, milli futbolculara yapılan saygısızlığın ardından İzlanda'ya nota verdi.

Türk milli takımı, İzlanda'da büyük bir saygısızlıkla karşılandı.



A Milli Futbol Takımının, Keflavik Havalimanında maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.



Milli Takım kafilesi, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için bu ülkeye gitti.



Konya'dan özel uçakla 6 buçuk saatte Keflavik Havalimanı'na ulaşan milliler, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.



Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi. Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik." derken kaptan Emre Belözoğlu da "Gereksiz şekilde arama yapıldığını" söyledi.



Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.



Ay-yıldızlı ekip, havalimanındaki uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp yaptığı otele yerleşti.



Olay sonrası peş peşe açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşananlarlar ilgili "Gereğinin yapılacağını" belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "İzlanda özür dilemelidir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir." vurgusu yaptı.





ulusal.com.tr